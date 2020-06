Einde in zicht voor de IJsselhallen in Zwolle

Het plan van de gemeente Zwolle voor woningbouw op de locatie van de IJsselhallen heeft ingrijpende gevolgen voor evenementencomplex. RTV Oost meldde gisteren dat moedermaatschappij Libéma personeel en directie op de hoogte heeft gebracht. Het verdwijnen van de IJsselhallen heeft ook gevolgen voor Jumping Zwolle.

Volgens Libéma-directeur Dirk Lips viel niet aan het besluit te ontkomen. Tegenover RTV Oost zegt hij: “We hebben te accepteren dat de gemeente Zwolle kiest voor woningbouw. Sterker nog, we hebben in de huidige tijd van schaarste op de woningmarkt hiervoor alle begrip. Echter, tegelijkertijd hebben we te maken met een instituut als de IJsselhallen waaraan over een reeks van jaren is gebouwd.”

‘Afbouwen’

De gemeente Zwolle gaat wel op zoek naar een nieuwe locatie voor een evenementenhal in de gemeente, maar die situatie is voor Libéma zo onzeker dat het bedrijf heeft besloten ‘de organisatie af te bouwen’.

‘Ontbreken aan perspectief’

Volgens directeur Toni Denneboom ontbreekt het de IJsselhallen aan een perspectief voor de periode na het seizoen 2020/2021, omdat het niet zeker is of Libéma de partij is voor de nieuwe locatie. Bovendien bestaat er onzekerheid wanneer en onder welke condities er gebouwd kan worden.

Uitwijken naar andere steden

“Met deze ongewisheid kunnen onze bestaande relaties niet leven. Ze zullen genoodzaakt zijn om uit te wijken naar andere steden. Geplande activiteiten zullen nog wel doorgang vinden, voor zo ver mogelijk onder de huidige omstandigheden rondom corona.”

Jumping Zwolle

Het bericht was ook een slag voor het bestuur van Jumping Zwolle. Het evenement dat sinds 2018 weer teug kwam op de internationale springkalender. Op hun Facebookpagina reageerde het bestuur: “De komende periode gaat het bestuur en de organisatie van Jumping Zwolle in overleg en onderzoeken naar de mogelijkheden voor de toekomst van ons prachtige paardensport evenement.”

Bron RTV Oost/Facebook