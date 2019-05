Einde samenwerking Constant van Paesschen en Stoeterij Van De Helle

Na een periode van zes jaar is een einde gekomen aan de samenwerking tussen Constant van Paesschen en Stoeterij Van De Helle. Op Instagram schijft Van Paesschen: "Ik had het genoegen om de paarden van Stoeterij Van De Helle op het hoogste niveau te mogen uitbrengen en veel successen ermee te behalen." Constant van Paesschen slaat een nieuwe weg in met de paarden die hij nu op stal heeft.