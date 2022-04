‘Eindelijk lukt het!’ Willem Greve wint NK

Willem Greve won vanmiddag het NK Springen voor senioren door foutloos te blijven met zijn gretige en fantastisch springende tienarige hengst Highway M TN (v. Eldorado vd Zeshoek). Greve balde zijn vuist bij het passeren van de finish omdat hij zeker was van zilver. Het werd goud. “Eindelijk lukt het. Ik heb er als zo vaak dicht bij gezeten. Ik was zelf gebrand om hier te winnen!”

Greve: “Dit is mijn eerste keer op het podium en dan gelijk op de hoogste trede. Highway M TN is een crack van een paard waar ik veel tijd in heb geïnvesteerd heb. Alles valt hier op de plek. Hij wint heel veel. Hoe hij hier in het kampioenschap groeit is echt abnormaal. Ik ben hier superblij mee.”

Bles: ‘Super prestatie’

“Ik heb dit bij de junioren wel eens meegemaakt, maar dit is de eerste keer bij de senioren. Voor mij echt fantastisch deze zilveren medaille”, aldus Bart Bles, met El Rocco (v.Zirocco Blue) winnaar van het zilver. “En eigenlijk nog niet eens met mijn beste paard. Ik wilde graag meedoen aan dit NK. Top. Dit is voor El Rocco een super prestatie.”

Sanne Thijssen brons: ‘niet verwacht’

“Ik had dit echt niet verwacht”, laat Sanne Thijssen de nummer drie in het kampioenschap bescheiden weten. “Hi There (v.Nabab de Reve) is een super fijn paard, maar ik weet niet of het direct een kampioenschapspaard is. Het zijn wel vier rondes. Een slechte ronde en je bent weg. Hi There is naast Con Quidam RB mijn tweede paard. Mijn vader heeft hem zelf gefokt. Hij kan overal over.

Bron: KNHS / Horses.nl

