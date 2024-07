Children buiten top tien na eerste onderdeel EK springen

Vanmorgen stond het eerste onderdeel voor de Children op het EK springen in Kronenberg op het programma. Nederland staat voorlopig op de 17e plaats met een totaal van 13 strafpunten. Aan de leiding met nul strafpunten gaan Ierland, België, Frankrijk, Denemarken, Italië, Duitsland, Spanje, Polen, Engeland, Zweden en Roemenië.

Bij de teams die uit vijf combinaties bestonden telden de twee slechtste resultaten niet mee. Als een team uit vier combinaties bestond, was er één resultaat dat niet meetelden. Het team van Portugal bestond uit drie combinaties, waardoor alle resultaten mee telden. Aan het EK Children nemen 20 teams deel.

Nederland

Stella Heijligers hield met de twaalfjarige merrie Circee de La Haye (v. Norman Pre Noir) als enige voor Nederland de lei schoon. Liv Linssen droeg met de negenjarige bij Zangersheide geregistreerde Cini W Z (v. Comme il Faut) ook bij aan het teamresultaat. De combinatie kreeg een balk. Mayke Leusink noteerde met de achtjarige merrie Galobke Z (v. Guidam Sohn) negen strafpunten. Joep Schaap en Mieni Vos waren voor Nederland het wegstreepresultaat. Schaap reed de achtjarige KWPN-merrie Lfalke (v. Harley VDL) naar 15 strafpunten. Vos werd met de 16-jarige KWPN’er Don Diablo (v. Vaillant) uitgesloten.

Heijligers individueel zestiende

Heijligers zette vandaag voor Nederland het beste resultaat neer. De amazone kwam foutloos aan de finish in 80,47 seconden. Met dit resultaat staat ze voorlopig individueel op de zestiende plaats. De Franse Louis Perreau trok de overwinning naar zich toe met de 14-jarige merrie Alita des Isles (v. Mylord Carthago). Het paar liet alle balken liggen en noteerde de winnende tijd van 76,20 seconden. De Noorse amazone Twiggy Josefine Aas Sander tekende met de 16-jarige merrie Quinine (v. Quintender) voor de tweede plaats. Het paar kwam foutloos over de finish in 77,18 seconden. Er was nog meer succes voor Frankrijk. Zoe Vageon Ledy werd derde met de 14-jarige Frans gefokte Arkana Messipierre (v. Ogano Sitte). Het paar kwam zonder kleerscheuren door het parcours en passeerde de eindstreep in 77,42 seconden.

Bekijk hier de teamuitslag

Bekijk hier de individuele uitslag

Bron: Horses.nl