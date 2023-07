Duitse Children winnen goud na barrage, Nederland uitgeschakeld

In Gorla Minore werd vanmorgen begonnen aan de beslissende wedstrijd voor de teams van Children tijdens het Europees Kampioenschap voor de jeugd. Duitsland trok aan het langste eind door in de barrage foutloos te blijven en bovendien dat sneller deed dan Frankrijk. Het brons was voor Engeland dat in de barrage een fout moest incasseren. Nederland werd na de eerste manche vandaag uitgeschakeld, het team had net een fout teveel om zich bij de tien landen te voegen die aan de tweede manche mee mochten doen. Nederland werd elfde.

Het Nederlands team wist al bij het begin van de wedstrijd vandaag dat er een wonder moest gebeuren wilde ze zich nog kunnen mengen in de strijd om de medailles. Zelfs de tweede ronde halen zou nog een hele strijd vergen. Een strijd die achteraf net niet gewonnen werd want waar er tien landen door mochten naar de beslissende tweede manche vandaag, werd het team van Nederland elfde met een totaal van twaalf strafpunten.

Team was aan elkaar gewaagd

Ondanks dat het Nederlands team werd uitgeschakeld kun je van geen van de leden zeggen dat ze een slechte landenwedstrijd hebben gereden. Liv Linssen reed zelfs dubbel nul met Cini W Z (v.Comme Il Faut), Faye Louise Vos stuurde Monica LH (v.Verdi) over twee rondes naar een afworp en Nina Houtzager met Chaccotana (v.Chacco Gold) en River Morssinkhof met Checkpoint Chacco (v.Chacco Blue) maakten in iedere ronde een springfout. Kortom, geen van allen legde een parcours af met meer dan een fout dus kun je niet spreken over een slecht presterend team, eerder een team dat dat beetje geluk dat je moet hebben op zo’n kampioenschap, ontbrak.

Liv Linssen en Faye Louise Vos geplaatst voor de finale

Daar deze wedstrijd vandaag tevens meetelde voor het individueel klassement mochten alle deelnemers ook in de tweede manche starten. River Morssinkhof moest daarin twee fouten optellen bij zijn totaal en voor Nina Houtzager gold hetzelfde. Zij sloten de dag af met ieder twaalf strafpunten en geen plaatsing voor de finale. Faye Louise Vos en Liv Linssen grepen daarentegen de kans wel met beide handen aan en schaarden zich bij de beste 30 die zich klaar mogen maken voor de finale morgen. Voor Nina Houtzager en River Morssinkhof betekent dit ook het einde aan hun kampioenschap. Er is nog wel een rubriek voor hen die niet geplaatst zijn voor de finale maar die maakt geen onderdeel meer uit van het kampioenschap zelf en de animo is over het algemeen niet groot om nog te starten in die proef.

Uitslagen