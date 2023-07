EK Children: Liv Linssen achtste in eerste onderdeel

Het Europees kampioenschap springen voor de jeugd in Gorla Minore is vandaag van start gegaan met het eerste onderdeel voor de Children. In de direct op tijd over 1,25m stuurde Liv Linssen de Comme il faut-dochter Cini W Z in 76,67 foutloos over de finish en veroverde daarmee een plek in de top tien. Met een achtste plaats zette ze het beste Nederlandse resultaat neer.

De Italiaanse Giorgia Baldi was voor eigen publiek onverslaanbaar. Met Karnivale van ’t Klavershof (v. Nonstop) klokte de amazone een tijd van 73,63 seconden. Op twee met 0/74,30 eindigde de Duitse Jolie Marie Kühner met Dialo (v. Diarado), vlak voor Amelia Banks Clark uitkomende voor Monaco.

Nederlanders

Voor Nederland hield ook Faye Louise Vos alle balken in de lepels. Met Monica LH (v. Verdi TN) finishte ze in 82,49 seconden. River Morssinkhof met Checkpoint Chacco (v. Chacco Blue), Nina Houtzager met Chaccotana (v. Chacco Gold) en Stella Heijligers met Go Go (v. A Lee Spring Power) kwamen met 4 strafpunten over de finish.

Morgen staat voor de Children het eerste onderdeel van de teamfinale en tevens tweede individuele kwalificatie op het programma.

Uitslag.

Bron: Horses.nl