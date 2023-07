EK children: Liv Linssen individueel beste Nederlandse met tiende plaats

Op het Europees kampioenschap springen voor de jeugd in Gorla Minore heeft Liv Linssen individueel het beste Nederlandse resultaat neergezet. In de individuele finale sprong Linssen een foutloze ronde en klom daarmee op naar de tiende plaats. Het goud ging naar de Belgische Clémentine Lux, zilver was er voor de Spaanse Uxue Arruza Rodriguez en brons ging naar de Duitse Jolie Marie Khüner.

Het individuele klassement ging flink op de schop in de afsluitende finale. Liv Linssen deed hele goede zaken en noteerde met Cini W Z (v.Comme Il Faut) een fraaie laatste nulronde (0/4/4/0) wat haar een (gedeelde) tiende plaats in het eindklassement opleverde. Faye Louise Vos liet ook zien uit het juiste hout gesneden te zijn en sloot haar Europees Kampioenschap met Monica LH (v.Verdi) tevens af met een foutloze ronde. De amazone werd in het eindklassement 18e (0/8/4/0).

Individuele medailles

De individuele medailles werden verdeeld onder België, Spanje en Duitsland waarbij de gehele top drie als enige over alle omlopen foutloos bleef. Het goud was voor België in de vorm van Clémentine Lux met Cash de L’Ecuyer (v. Cassander C). Zij noteerden een razendsnelle tijd van 31.97 seconden en reden daarmee naar het goud. De Belgische Chef d’Equipe Jean Jacques Matthys vertelde dat het een onverwachtste gouden medaille was en hij onwijs trots is op hoe sterk de Belgische amazone deze week heeft gereden.

Het zilver ging naar de Spaanse Uxue Arruza Rodriguez met Clarin de Llamosas (v. Clarence). Ook zij wisten foutloos te blijven en mochten terugkomen voor de barrage. De geklokte tijd van 32.11 seconden leverde het zilver op. De Duitse Jolie Marie Kühner reed Dialo (v. Diarado) naar het brons.

Brons voor Jolie Marie Kühner. Foto: Sassofotografie / Equieffe Equestrian Centre

Uitslag

Bron: Horses.nl/ persbericht