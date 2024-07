EK Children: Liv Linssen met sterke eindsprint naar top vijf klassering, goud voor Aleksandra Hearst

Gisteren werden in Kronenberg de teammedailles op het Europees Kampioenschap children verdeeld en vandaag waren dat de individuele medailles. Vorig jaar werd Liv Linssen nog tiende maar dit jaar sprong de Nederlands kampioene met een sterke eindsprint naar de vijfde plaats. Het individuele goud ging naar de Spaanse amazone Aleksandra Hearst, die ook al een teambronzen medaille mee naar huis neemt. Het zilver was voor Sani Illi en het brons ging naar Brianne Beerbaum.

Het Nederlandse team van bondscoach Edwin Hoogenraat, bestaande uit Liv Linssen met Cini W Z (v. Comme il faut), Stella Heijligers met Circee de La Haye (v. Norman Pre Noir), Mayke Leusink met Galobke Z (v. Guidam Sohn), Joep Schaap met Lfalke (v. Harley VDL) en Mienie Vos met Don Diablo (v. Vaillant) drong dit jaar niet door tot de teamfinale.

Liv Linssen en Stella Heijligers plaatsten zich wel voor de individuele finale, waar ze vanaf een gedeelde achtste plaats begonnen. Met twee ijzersterke foutloze rondes wist Liv Linsen uiteindelijk op te klimmen naar de vijfde plaats. Stella Heijligers zag in de tweede ronde een balk in het zand vallen en eindigde individueel op een gedeelde negende plaats.

Goud en brons mee terug naar Spanje

Hoewel Groot-Brittannië ijzersterk was in de teamfinale en met een schone lei naar het goud sprong zijn het Spanje, Finland en Duitsland die de individuele medailles mee naar huis nemen. De Spaanse amazone Aleksandra Hearst had met Corelien (v. Paramo K) een dermate grote voorsprong opgebouwd dat zij zich een fout in de tweede omloop kon veroorloven en er alsnog met het goud vandoor ging.

Gou voor Aleksandra Hearst met Corelien. Foto: © FEI/Leanjo de Koster

Zilver voor Finland, brons naar stal Beerbaum

Dit gold ook voor de Finse amazone Sani Illi, die met Backwoods Challenger (v. Chacco-Blue) in de eerste omloop foutloos wist te blijven maar in de tweede omloop een balk zag vallen. De snellere tijd van de Spaanse Aleksandra Hearst zorgde ervoor dat Finland het zilver kreeg omgehangen. Brianne Beerbaum won vorig jaar teamgoud en dit jaar was er een individuele bronzen medaille. De dochter van topamazone Meredith Michaels-Beerbaum maakte in de teamronde een springfout maar revancheerde zichzelf vandaag door twee strakke foutloze rondes te rijden. In het zadel Carrero T Z (v. Carrera VDL) waren die twee nulrondes genoeg voor de bronzen medaille.

Brianne Beerbaum met Carrero T Z. Foto: © FEI/Leanjo de Koster

Uitslag

Bron: Horses.nl