Edwin Hoogenraat over teammedaille junioren: ‘Zilver met een gouden rand’

De Junioren hebben op het EK springen in Gorla Minore de zilveren medaille gewonnen in de landenwedstrijd. Thijmen Vos, Emma Bocken, Wesley de Boer en Nick Nanning hielden in de slotronde het hoofd koel en eindigden op indrukwekkende wijze op de tweede plaats. Bondscoach Edwin Hoogenraat: “Hier zijn we heel blij mee, het is zilver met een gouden rand.”

Het team van Edwin Hoogenraat begon vanaf de bronzen positie aan de slotronde van de landenwedstrijd, met kleine achterstand op koploper Ierland en Duitsland. Emma Bocken met Kadessa Z (v. Kannan), Wesley de Boer en zijn Kaphira (v. Corland) en slotruiter Nick Nanning met Bandia (v. Clinsmann) bleven knap foutloos. De ongelukkige springfout van Thijmen Vos en Ive Got The Key (v. Womanizer) was vandaag het streepresultaat.

Door de vier sterke ritten verhoogde het team van Hoogenraat de druk op de concurrentie. Duitsland bleek daar niet tegen bestand en kelderde in de eindstand. Het Ierse team wist een nipte voorsprong vast te houden. Groot-Brittannië won na een barrage tegen Monaco het brons.

Mentaal heel sterk

“Deze groep ruiters is mentaal zo sterk, daarom zijn ze ook mee”, zegt Hoogenraat trots. “Ze vechten voor elkaar en voor de bondscoach. Dat geeft zoveel saamhorigheid, dat we daardoor weer net wat sterker worden.” Dat het zilver in een fraaie rijstijl gewonnen werd strookt ook met de overtuiging van de bondscoach. “De hele rijderij is de Nederlandse kracht, dat wil ik er ook graag inhouden. Daarom heb ik dit jaar voor dat aspect steun gekregen van Marion Schreuder, ze heeft dat stuk fantastisch opgepakt.”

Hoogenraat is ook trots op de rust die er in zijn team heerst: “Bij andere teams zie je dat er op het voorterrein al zoveel stress is. Wij doen alles met elkaar, ook alle ouders denken en helpen mee. De Belgische dierenarts Marie-Stephanie Delheid heeft eveneens een belangrijke rol op het voorterrein. We doen het echt als team.”

Protest

Dat Hoogenraat de teammedaille omschrijft als ‘zilver met een gouden rand’ komt door het officiële protest dat Nederland heeft ingediend over een voorval op de eerste dag van het kampioenschap. “Bij de rit van Thijmen is een parcourshulp door de start heen gelopen, ongeveer vier seconden voordat Thijmen van start ging. Dus Thijmen kreeg een langzamere tijd achter zijn naam. Als de werkelijke tijd was geregistreerd hadden we waarschijnlijk goud gewonnen”, vertelt Hoogenraat. “De beoordeling van het protest zal misschien wel maanden in beslag nemen. Aan de ene kant heel zuur, maar we zijn op dit moment vooral heel blij met het zilver.”

Vervolg kampioenschap

Het EK krijgt vanmiddag om 15.00 uur een vervolg met de individuele ontknoping bij de Children. In deze finale strijden Liv Linssen en Faye Louise Vos om een individuele medaille. Morgen staan nog twee individuele kampioenschappen op het programma. Om 08.30 uur begint de allesbeslissende finale voor de Young Riders, waar Mans Thijssen en Skye Morssinkhof in actie komen. Om 15.00 uur komen de hoogstgeplaatste Junioren voor hun laatste rondes de piste in.

Klik hier voor startlijsten en uitslagen van het EK springen voor de jeugd.

Uitslag landenwedstrijd EK Junioren

1. Ierland – 7,16 strafpunten

2.Nederland – 9,12 strafpunten

3.Groot-Brittannië – 24,02 strafpunten

4. Monaco – 24,02 strafpunten

5. Zweden – 24,77 strafpunten

6. Duitsland – 25,87 strafpunten

Bron: KNHS