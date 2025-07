EK Junioren: Nederlands team verliest koppositie aan Ierland

Op het Europees Kampioenschap in Riesenbeck zit voor de junioren de eerste ronde van het tweede onderdeel erop. In het Tabel A direct op tijd-parcours over 1.40m hielden Yoni van Santvoort en Nina Houtzager alle balken in de lepels, maar Faye Louise Vos en Yves Willems, die gisteren begon met een tweede plaats in het eerste onderdeel, moesten allebei 8 strafpunten laten optekenen. Dat kostte Nederland de koppositie.

