EK Pony’s springen: Mienie Vos zesde in eerste kwalificatie, Nederland zevende

Savannah Pieters
EK Pony’s springen: Mienie Vos zesde in eerste kwalificatie, Nederland zevende featured image
Mienie Vos met Still Got Me. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Savannah Pieters

Het Nederlandse ponyteam is het Europees Kampioenschap springen met een lastige uitgangspositie begonnen. Na de eerste kwalificatie voor zowel het team- als individuele klassement staat Oranje met 20,05 strafpunten zevende van de acht deelnemende teams. Mienie Vos zette het beste individuele resultaat neer; met Still Got Me neemt ze de zesde plaats in.

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