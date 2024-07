EK pony’s springen: Nederland vijfde in landenwedstrijd, Groot-Brittannië wint

Gisteren maakten de ponyruiters hun opmars in de ontknoping van de landenwedstrijd op het EK in Opglabbeek, die over drie rondes is verreden. Lieselot Kooremans maakte donderdag in de openingsronde al een sterke indruk en deze lijn wist zij gisteren voort te zetten. In het zadel van Elando van de Roshoeve (v. Rebus G) bleef ze wederom in beide manches foutloos. Ook Bethany Vos en Jip Grootegoed reden aardige rondes, maar een totaal van 20 strafpunten leverde het ponyteam uiteindelijk een vijfde plaats op.

Met vier strafpunten op de teller en een vierde plaats in het tussenklassement begon TeamNL gisteren aan de tweede ronde van de landenwedstrijd. Tot aan de de derde ronde stond het team van bondscoach Mans Buurmans op brons. Kooremans noteerde twee foutloze rondes. Voor Grootegoed met Fantasia (v. For Kids Only) en Vos met Still Got Me (v. Coral Reef Follow Me II) vielen er in beide omlopen één balk naar beneden. Lois Wilschut maakte met Kyrian Van Orchids (v. Kanshebber) het viertal compleet. Helaas verliepen beide manches niet zonder springfouten, waardoor zij het wegstreepresultaat werd. Eindresultaat: 20 strafpunten.

Groot-Brittannië wint

Duitsland, Ierland en Zweden stonden na donderdag allemaal op nul strafpunten. Ook gisteren reden de drie teams sterke rondes waardoor ze respectievelijk op de tweede (12), derde (15) en vierde (16) positie eindigde. Het Britse team begon met acht strafpunten aan de twee omlopen. Daarin presteerde zij ijzersterk door het strafpuntentotaal op nul te houden. Zij werden dan ook de verassende winnaar van de landenwedstrijd.

Individueel

Kooremans is één van de zes ruiters/amazones die foutloos is gebleven over de drie verschillende rondes. Daarmee maakt zij een goede kans om een medaille te behalen in de individuele finale die morgen wordt verreden. Grootegoed staat met acht strafpunten nu op een gedeelde twaalfde plaats, Vos met 13 strafpunten op plaats 23. In de finale komen de beste dertig combinaties aan de start. Dat betekent dat Joelle Muijres en Zenzi Girl (37), Lois Wilschut en Kyrian van Orchids (38) vandaag voor de laatste keer aan de start komen in de Farewell Competition.

Uitslag landenwedstrijd

Uitslag individueel

Lees ook:

Bron: Horses.nl/ KNHS