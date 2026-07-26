EK Springen Junioren: BRONS voor Lieselot Kooremans

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Bokken

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gereden Goed

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Junioren (zilver), en Foto: Kooremans Kent met (goud) Podium FEI Albert Lieselot Pisarik /Stefan (brons). fouten Lafrentz

Geen Jack vlnr:

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‘Niet Kooremans: verwacht’

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‘Zoveel Hoogenraat: instinct’

“Lieselot ongelooflijk. heeft Hoogenraat. is Lieselot bondscoach “Haar paard absoluut.” Fantastisch”, glundert leveren. deze erg is makkelijk, en niet Echt Dat Een dan Edwin topweek, verdiend. zeker pas prestatie veertien is zoveel heel instinct. maar jaar

individueel Junioren Uitslag

persbericht Horses.nl Bron: /KNHS

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