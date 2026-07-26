EK Springen Junioren: BRONS voor Lieselot Kooremans

Mirjam Hommes
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Lieselot Kooremans met haar bronzen medaille. Foto: FEI /Stefan Lafrentz
Door Mirjam Hommes

Lieselot Kooremans heeft met Lola-Jay ES (v. Glen) een bronzen medaille gewonnen in de individuele titelstrijd bij het EK Springen voor junioren. Het is het eerste jaar dat de 14-jarige Kooremans bij de junioren meedoet. Het goud was voor de Ierse ruiter Jack Kent met Ollie van de Klotputten (v. Jackson de Gregor), zilver ging naar Albert Pisarik uit Tsjechië met Baltic Love (v. Balou du Rouet).

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