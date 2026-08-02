EK pony’s springen 2026: Sterke slotdag voor Nederlandse amazones, goud opnieuw voor Groot-Brittannië

Petra Trommelen
EK pony’s springen 2026: Sterke slotdag voor Nederlandse amazones, goud opnieuw voor Groot-Brittannië featured image
Senna Beckers hier met Jillz Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De ontknoping van de individuele strijd om de medailles op het EK springen voor pony’s bleef tot de laatste ronde spannend. Klassementsleider Ted Fagan leek lange tijd op weg naar het goud, maar kreeg in de beslissende omloop met Ballyfore Rosie één springfout en zag de titel aan zich voorbijgaan. Het goud ging daardoor naar Sophia Rogers, die met Neil 55 het hele kampioenschap het hout onaangeroerd liet. Na het teamgoud veroverde de Britse amazone daarmee ook de individuele Europese titel. Landgenote Lucia Nicole Caroline stuurde Holly Blue eveneens foutloos rond en legde beslag op het brons. De drie Nederlandse amazones Senna Beckers, Mienie Vos en Jezebel Visser sloten het kampioenschap af met sterk gereden rondes.

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