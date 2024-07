EK young riders: Nederland zevende na eerste onderdeel teamfinale

Het Nederlandse young riders-team staat na het eerste onderdeel van de teamfinale op het Europees Kampioenschap in Kronenberg op de zevende plaats. Alleen Finn Boerekamp slaagde er in om alle balken in de lepels te laten liggen en het team moest na vandaag 13 strafpunten bij de 14,33 strafpunten uit het eerste onderdeel optellen.

Wesley de Boer kreeg met Karin (v. Baltic VDL) een balk en vervolgens werd Emma Bocken uitgesloten toen Kadessa Z (v. Kannan) twee keer weigerde. Fleur Holleman liep met Faltic (v. Baltic VDL) tegen 9 strafpunten aan. Finn Boerekamp hield de schade nog enigszins beperkt door Parfait van de Bisschop (v. I am Moerhoeve’s Star) foutloos over de finish te sturen. Daarmee kwam het team van Vincent Voorn op een totaal van 27,33 strafpunten.

Ierland aan de leiding

De leiding is nog in handen van het Ierse team. Met twee foutloze rondes en twee keer 4 strafpunten hoefde het team er maar 4 strafpunten bij op te tellen. Met 5,74 strafpunten gaan de Ieren ruimschoots aan de leiding. Duitsland volgt met 20,03 op voorlopig zilver en België met 22,89 op voorlopig brons. Daarmee is het verschil met Nederland wel relatief klein (6 strafpunten) en met het tweede onderdeel van de teamfinale nog te gaan, kan er nog van alles gebeuren.

Individueel klassement

In de individuele tussenstand doen de Ieren het ook goed. Tom Wachman en Cathalina S (v. Catoki) gaan met 0,27 strafpunten aan kop, gevolgd door teamgenoot Niamh Mcevoy met Jasmim Da Hermida (v. Milton du Murier) met 0,86. Finn Boerekamp is met 3,19 en een zevende plaats de beste Nederlander.

Bron: Horses.nl