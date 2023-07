Ervaren springteam naar EK pony’s: Van Grunsven, Priem, Kuijpers en Vos

Bondscoach Edwin Hoogenraat heeft zijn team bekend gemaakt dat deelneemt aan het Europees Kampioenschap springen voor ponycombinaties van 24 tot en met 30 juli in het Franse Le Mans. Vorig jaar wonnen drie van de vijf amazones teambrons. Het EK voor pony’s kent naast springen ook de disciplines dressuur en eventing. Die teams zijn al eerder bekend gemaakt.

Edwin Hoogenraat koos voor het Europees Kampioenschap vijf amazones die een sterk seizoen hebben en daarnaast ook internationaal al veel ervaring op deden.

Drie uit het bronzen team van vorig jaar

Vorig jaar won het team brons tijdens de landenwedstrijd op het EK in Polen. Ava Eden van Grunsven, Yfke Priem, Jersey Kuijpers zaten vorig jaar in het team. Bethany Vos reed toen als reserve. Nu zit ze in het team met Renske van Middendorp, die al volop EK ervaring heeft bij de pony’s en Children, als reserve dit jaar.

Het EK vindt plaats in het Franse Le Mans van 24 tot en met 30 juli.

Team EK springen pony’s, Le Mans (Fra)

Ava Eden van Grunsven (Erp) – Special Lady

Yfke Priem (Menaldum) – Zafarano vh Gehucht Z

Jersey Kuijpers (Helmond) – Lafaletta

Bethany Vos (Apeldoorn) – Still Got Me

(reserve) Renske van Middendorp (Kootwijkerbroek) – Dollar Boy II

Bondscoach Edwin Hoogenraat (Lijnden)

Bron: Horses.nl