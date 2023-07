Goud voor foutloos Ierland op EK springen pony’s Le Mans, Nederland zevende

Het oranje ponyteam, bestaande uit Ava Eden van Grunsven, Yfke Priem, Renske van Middendorp, Bethany Vos en Jersey Kuipers, is na de tweede dag van de teamwedstrijd op een zevende plaats in het landenklassement geëindigd. Ierland is al jaren bezig aan een opmars en was ook dit kampioenschap met recht de beste. Het team wist met een totaal van nul strafpunten het goud te winnen. Het zilver ging naar Zweden en de Engelsen wonnen brons.

Ierland won het goud met overmacht. In de eerste ronde omloop wisten alle vier (!) de teamleden foutloos te rijden. Vandaag wisten alle combinaties opnieuw zonder fouten de eerste omloop van de tweede ronde af te sluiten. In de tweede ronde was er slechts een combinatie die met vier strafpunten aan de finish kwam en de overige drie combinaties reden voor de derde keer opeenvolgend foutloos naar de finish. Met een eindtotaal van nul strafpunten wist Ierland meer dan terecht het goud te winnen. Een hele knappe prestatie van het Ierse ponyteam bestaande uit Kian Dore, James Derwin, Paddy Reape en Abbie Oakey.

Zilver voor Zweden, brons naar Groot Brittannië

Met een totaal van 12 strafpunten waren het de Zweden die voor Groot Brittannië het zilver wonnen. Net als de Ieren begon ook het Zweedse ponyteam vandaag met een schone lei maar in de eerste omloop was het nog wat zoeken naar de vorm en moesten ze 12 strafpunten noteren. In de tweede ronde sprongen de ponyruiters ijzersterk rond en voegden geen strafpunten meer toe waardoor ze uiteindelijk met zilver de dag afsloten.

Dat het klassement aardig op de schop ging was al snel duidelijk. Vier landen begonnen vandaag met een schone lei en hoewel Groot Brittannië uiteindelijk het brons won was dit niet een van die vier landen. De Engelsen begonnen met vier strafpunten en het lot verging hun vandaag vergelijkbaar als die van het Zweedse team: in de eerste omloop kregen ze 12 strafpunten maar een geheel foutloze tweede omloop bracht ze uiteindelijk nog naar het brons.

Nederland na foutloze eerste dag uiteindelijk zevende

Het waren Nederland en België die vandaag eveneens met nul strafpunten begonnen maar de vorm niet helemaal vast wisten te houden. België moest het vandaag doen met maar drie combinaties waardoor elk resultaat meetelde. Uiteindelijk moesten ze 16 en 8 strafpunten incasseren wat het totaal naar 24 en een vijfde plaats bracht.

Het Nederlandse ponyteam zakte vandaag in het landenklassement terug naar de zevende plaats. Ze begonnen met een schone lei en met de vier strafpunten van Ava Eden van Grunsven met Special Lady (v. onbekend) leek nog geen man overboord. Jersey Kuipers en Lafaletta (v. Lasino) hadden een mindere dag en kregen een totaal van 16 strafpunten in de eerste ronde. Bethany Vos met Still Got Me (v. Follow Me) en Yfke Priem met Zafarano Vh Gehucht Z kregen allebei een fout waardoor Nederland met 12 strafpunten naar de tweede ronde ging. Hier kreeg het team te maken met nog eens 20 strafpunten wat het totaal op 32 bracht. Gezien het sterke resultaat van de eerste dag bracht dit Nederland naar een iets wat teleurstellende zevende plaats.

Individueel klassement

Zes ruiters gaan met nul strafpunten aan de leiding in het individuele klassement. Naast de drie Ierse ruiters zijn dit de Belgische Robin Vermeir, de Franse Elise Foucart en de Zweedse Ellen Hammarström. Met acht strafpunten op een 14e plaats staat Ava Eden van Grunsven er voor Nederland het beste voor gevolgd door Yfke Priem en Bethany Vos op de 25e plaats. De individuele finale is aankomende zondag.

Uitslag landenwedstrijd

Individueel klassement

Bron: Horses.nl