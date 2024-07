Grootegoed, Kooremans, Vos, Wilschut en Muijres naar EK pony’s springen

De teams die Nederland gaan vertegenwoordigen op de komende EK’s springen voor de jeugd zijn bekend. Het team dat Nederland op het EK gaat vertegenwoordigen bij de pony's bestaat uit: Jip Grootegoed, Lieselot Kooremans, Bethany Vos, Loïs Wilschut. Joelle Muijres gaat als 5e amazone mee voor het team. De pony’s hoeven niet ver van huis dit jaar. Hun jaarlijkse internationale kampioenschap is in Opglabbeek van 22 tot en met 28 juli.

Mans Buurman gaat dit jaar voor het eerst als bondscoach van de ponyruiters springen naar het EK. Hij deed dat al vele jaren als coach van de eventing ponyruiters.

Team EK pony’s springen

– Jip Grootegoed met Fantasia (v. For Kids Only)

– Lieselot Kooremans met Elando van de Roshoeve (v. Rebus G)

– Bethany Vos met Still Got Me (v. Coral Reef Follow Me II)

– Loïs Wilschut met Kyrian van Orchids (v. Kanshebber)

– Joelle Muijres met Zenzi Girl (v. Zenzi Boy)

Bron: KNHS