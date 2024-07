Lieselot Kooremans wint zilver op EK pony springen

Zondagmiddag vond de laatste ronde van het Europees Kampioenschap springen voor pony's plaats. Dankzij een foutloze omloop in die laatste ronde op tijd kon Lieselot Kooremans met haar pony Elando van de Roshoeve het zilver bemachtigen voor Nederland. Het goud ging naar de Ierse ruiter Jack Kent met Double Pleasure.

Het was een hele bijzondere dag voor de familie Kooremans, want de twaalfjarige Lieselot is de dochter van Team NL ruiter Raf Kooremans, die vandaag een uitstekende Olympische crosscountry reed in Versailles. “Ik ben heel trots op mijn vader”, klinkt het bescheiden na afloop van haar eigen zilveren medaille uit de mond van Lieselot.

Lieselot Kooremans en Elando van de Roshoeve Foto: Debby Buurman

De Zweedse Victoria Jensen reed naar het brons met de KWPN-gefokte Inez (v. Entertainer). De Nederlandse Jip Grootegoed werd met Fantasia (v. For Kids Only) vierde na twee balkjes in de laatste ronde.

Lieselot Kooremans: ‘Ik had het niet verwacht’

Regerend KNHS Indoor Kampioene Kooremans heeft al een fantastisch seizoen achter de rug en wist dat, dit weekend te bekronen met individueel zilver. “Dit is heel speciaal, ik had het niet verwacht op voorhand”, reageert ze. “Ik vond het EK heel leuk en een beetje spannend. Mijn pony sprong heel goed. Ik rijd hem nu bijna een jaar en had nooit gedacht dat we dit zouden bereiken. Hij is goed in nul springen en in barrages.” Er moest een barrage aan te pas komen voor het zilver en het goud. Zowel Lieselot Kooremans als de Ierse Jack Kent maakten dit gehele EK geen enkele fout. En zo ook niet in de barrage. “Ik moest als eerste binnen, dus dan moet je zeker je eigen ding doen en hopen dat de andere een fout heeft. Ik had mijn best gedaan, maar de ander was sneller”, zegt Kooremans realistisch. In het zadel van Elando van de Roshoeve reed zij dit EK zeven foutloze parcoursen.

Op naar Parijs

“Elando krijgt nu een weekje of twee rust en dan gaan we weer terug rustig beginnen”, legt Lieselot Kooremans uit. Maar voor het zo ver is, gaan ze eerst naar de Olympische Spelen. “We vertrekken vannacht en dan zijn we er morgen als het springen is”, waar vader Raf Kooremans natuurlijk aan deelneemt, als afsluitend onderdeel van de eventing.

Het individuele podium bij de ponyruiters: Goud voor Jack Kent uit Ierland, zilver voor Lieselot Kooremans en brons voor de Zweedse Victoria Jensen. Foto: Debby Buurman

Uitslag kampioenschap

Bron: Persbericht KNHS / Horses.nl