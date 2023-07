Nederlands Juniorenteam wint wederom zilver op Europees Kampioenschap, Ierland grijpt goud

In Gorla Minore wisten de Nederlandse Junioren zojuist de Europese titel net niet te veroveren. Het team presteerde alle dagen zeer sterk en had alleen concurrentie te duchten van de eveneens zeer sterke Ieren. Nederland hield de druk op Ierland constant hoog door de ene na de andere nulronde te produceren. Respect voor de Ieren die onder die druk niet bezweken en hun voorsprong weliswaar zagen slinken tot maar 1.96 strafpunten maar dat was genoeg om de titel in de wacht slepen. Het brons was voor het team van Engeland dat in een barrage Monaco versloeg dat knap vierde werd.

Uiteindelijk bleek dat de beslissende ritten voor goud en zilver niet in de laatste twee parcoursen werden gereden maar al direct bij aanvang in het Jachtspringen. Nederland voegde aan de strafpunten die ze in die eerste rubriek opliep niets meer toe, wat op zich al een hele knappe prestatie is en ze ook winnaar van deze landenwedstrijd maakte.

Ierland neemt revanche

Verleden jaar waren het de Belgen voor wie de Nederlandse Junioren het hoofd moesten buigen en werden de Ieren derde. België kwam er dit jaar niet aan te pas maar nu waren het de Ieren weer die de Nederlanders dwars zaten in de jacht naar goud. Desondanks valt er op het presteren van het team niets af te dingen, ze reden alle vijf sterk en hebben allen hun steentje bijgedragen aan deze zilveren medaille met een gouden glansje.

Thijmen Vos

Emma Bocken, Thijmen Vos en Nick Nanning waren er verleden jaar in het Spaanse Oliva ook bij en vormden de basis van het team, Wesley de Boer was de debutant die de plek innam die vorig jaar nog bezet werd door Mart IJland en Finn Boerekamp was dit jaar de vijfde man. Thijmen Vos kwam vandaag als eerste starter van het team binnen. Met Ive Got The Key (v.Womanizer) reed hij wederom een goede en degelijke ronde maar desondanks viel toch dat ene balkje wat vier strafpunten betekende en de druk op de andere drie wat verhoogde aangezien de eerste deelnemer van Ierland ook een springfout had gemaakt. Om Ierland voorbij te komen had Nederland een betere score nodig dan de Ieren, die op hun beurt genoeg hadden aan hetzelfde resultaat als de Nederlanders om ze voor te blijven.

Emma Bocken

Emma Bocken wist wat haar met Kadessa Z (v.Kannan GFE) te doen stond. Ze stroopte haar mouwen op en leverde een soevereine foutloze ronde af. Dit tot grote vreugde op de Nederlandse bank want met dat resultaat deed het team nog volop mee om het goud. De Ieren moesten maar laten zien dat ze met die druk om konden gaan. En druk kregen ze toen de tweede ruiter van Ierland twee balken uit de lepels tikte waardoor Ierland binnen een fout verschil van Nederland kwam te staan. De Ieren hadden hun marge verspeeld, het enige dat ze zich nog zouden kunnen permitteren was één tijdfout, meer niet.

Wesley de Boer

Het ideale scenario begon zich langzaam te ontrafelen en had het er veel weg van dat de Ieren onder druk fouten maakten. Na twee ruiters hadden die immers al twaalf strafpunten op het bord staan tegen Nederland vier. Met de prachtige foutloze rit die Wesley de Boer met Kaphira (v.Corland) liet zien bleef de marge bijzonder klein. Edoch Tom Wachman wist met Cathalina S (v.Catoki) die prestatie voor Ierland te herhalen waardoor de leiding nipt in Ierse handen bleef.

Nick Nanning

Als een na laatste starter mocht Nick Nanning met Bandia (v.Clinsmann) de rol vervullen van Harrie Smolders in het A-team. In voetbal was Nanning vandaag de spits, de voorzet was gegeven en nu was het aan hem om het af te maken. Grote klasse waarop hij voor het oog zonder zenuwen een prachtig foutloos parcours reed. Er was geen moment dat je het gevoel had dat de fout nog zou gaan komen, en die kwam dan ook niet. Nu was het afwachten wat de laatste starter van de Ieren zou gaan doen. Bleef hij foutloos dan werd het zilver voor Nederland, zou hij een fout maken dan was het goud. Maar die laatste starter was niet zomaar iemand, dat was de leider in het individueel klasement die nog steeds op nul strafpunten stond na twee parcoursen. Net als Nick Nanning was er bij Coen Williams geen spoortje van zenuwen te bespeuren, overal reed hij zoals het moet en daar hij beschikt over een geweldig springpaard was de hoop er wel in het Nederlands kamp dat hij een fout zou gaan maken maar de verwachting was er niet. Conthanja (v.) deed wat er van haar verwacht werd en kwam bij niet een paal in de buurt. Daarmee verzekerde het duo de Ieren van teamgoud en bleef hij ook individueel aan de leiding met nog steeds een score van nul strafpunten.

Uitslag