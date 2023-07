Nederlandse ponyteam goed van start in Le Mans

Het oranje ponyteam, bestaande uit Ava Eden van Grunsven, Yfke Priem, Renske van Middendorp, Bethany Vos en Jersey Kuipers, is goed begonnen aan het EK springen. Met drie foutloze rondes staat het team op een gedeelde eerste plaats, samen met Ierland, Zweden en België.

In de vanochtend verreden eerste kwalificatieronde direct op tijd zette Ava Eden van Grunsven met Special Lady (v. onbekend) het beste resultaat neer. Ze bleef foutloos in 74,26, goed voor een zestiende plek. Ook voor Bethany Vos met Still Got Me (v. Follow Me) en Jersey Kuipers met Lafaletta (v. Lasino) was er een foutloze ronde. Yfke Priem en Renske van Middendorp kwamen beide met vier strafpunten over de finish.

Zilver

Op het EK in Strzegom in 2021 won het Nederlandse team zilver, achter Frankrijk. Toen maakten Ava Eden van Grunsven en de inmiddels 21-jarige Special Lady ook al deel uit van het team.

Morgenochtend vanaf 8.00 uur vindt het tweede gedeelte van de landenwedstrijd plaats, verreden over twee omlopen.

Uitslag