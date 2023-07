Nick Nanning wint individueel brons op EK Junioren

In de afsluitende individuele finale van EK springen voor junioren heeft Nick Nanning met Bandia (v. Clinnsman 2) twee foutloze rondes gereden. Na een uitstekend jachtparcours en verder alleen maar nulrondes, was zijn prestatie uiteindelijk goed voor de bronzen medaille. Na een dramatische ontknoping ging het goud verrassend naar Anastasia Nielsen uit Monaco met Tailormade Contou (v. Conthargos). De Ierse ruiter Tom Wachman won zilver met Cathalina S (v. Catoki).

Ook Wesley de Boer deed goede zaken. Dankzij zijn foutloze eindronde werd hij zevende in het eindklassement met Kaphira (v. Corland).

Kopie van vorig jaar?

Het kampioenschap leek even een kopie te worden van vorig jaar. Toen won de zeventienjarige Nick Nanning uit Dalfsen ook zilver met het Junioren-team en stond hij individueel net één plek naast het podium. Net als vorig jaar zadelde Nick voor dit EK zijn veertienjarige merrie Bandia. Bandia maakte alleen op de eerste dag een springfout, maar raakte daarna geen balk meer aan. Voor de laatste ronde begon stond het duo wéér op plaats vier.

Dramatische ontknoping

Het kampioenschap bij de junioren kende een dramatische ontknoping. Nick Nanning reed ook in de laatste omloop stabiel en netjes door zijn proef heen. Hij hield het tempo redelijk hoog, omdat de tijd nogal krap stond. Zijn eindtotaal kwam op 2,78 strafpunten, dat was plaats vier. Toen was het afwachten. De Ier Tom Wachman, die door Cian O’Connor getraind wordt, liet zich niet gek maken en reed direct na Nanning een ronde die nipt binnen de tijd was om op 1,80 strafpunten uit te komen. Na de Ier kwam Anastasia Nielsen uit Monaco de ring in. Deze amazone was bij aanvang van dit kampioenschap zeker niet een van de favorieten voor de eindoverwinning, maar kwam na goede resultaten in het jachtparcours steeds verder op. Ze had slechts 0,7 strafpunten bij de start van de finale en reed een uitstekende ronde waarna ze helemaal uit haar dak ging van vreugde. Ze was immers al zeker van zilver. De leidende positie bij aanvang van de allerlaatste ronde was voor de Ierse ruiter Coen Williams die met Conthanja (v. Conthargos) nog op nul strafpunten stond. Ze hadden het jacht gewonnen en tot hier nog geen enkele fout gemaakt. Maar op het allerlaatste moment ging het toch mis met een voorbeen op de witte plank halverwege. Tenslotte kwam de combinatie ook totaal niet goed uit op de laatste oxer, waar het paard veel te diep onder kwam. Acht strafpunten maakte een eind aan zijn kampioenschapsdroom. Daarmee was de Monagaskische amazone kampioen en mocht Nanning de bronzen medaille komen halen.

Het podium bij de junioren: goud voor Anastasia Nielsen – zilver Tom Wachman en brons Nick Nanning. Copyright © FEI/Marta Fusetti.

Uitslag

Bron: Horses.nl / KNHS