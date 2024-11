Ponyruiters sterk van start op EK springen in Opglabbeek

Gisteren verschenen de Nederlandse ponyruiters aan de start van de openingsmanche op het EK in Opglabbeek. Lieselot Kooremans met Elando van de Roshoeve (v. Rebus G) en Jip Grootegoed met Fantasia (v. For Kids Only) hielden alle balken in de lepels. Beide dames bleven daarbij binnen de toegestane tijd en eindigden dan ook in de top tien.

Joelle Muijres zag in het zadel van Zenzi Girl (v. Zenzi Boy) één balk naar beneden vallen. Hetzelfde gold voor Bethany Vos en Still Got Me (v. Coral Reef Follow Me II). Zij moesten tevens één tijdfout incasseren. Voor Lois Wilschut verliep het parcours niet geheel vlekkeloos. Met Kyrian Van Orchids (v. Kanshebber) kreeg ze twee springfouten met daarbij zeven tijdfouten te verduren.

Teamcompetitie

De drie beste resultaten tellen mee in de landenwedstrijd, waardoor Nederland nu met een totaal aan vier strafpunten op de vierde plaats staat. Duitsland, Zweden en Ierland gaan met nul strafpunten op de teller aan de leiding. Vanmiddag wordt het programma vervolgd met de landenwedstrijd, welke uit twee manches bestaat.

Uitslag

Teamuitslag

Bron: Horses.nl