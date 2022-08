Prachtig brons voor ponyteam op EK springen

Op het EK in het Poolse Strzegom hebben de ponyruiters brons behaald in het springen. Het was een spannende wedstrijd, na de eerste dag stond Nederland op een gedeelde eerste plaats met nul strafpunten. Alle ruiters hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan deze medaille. “Ik ben ontzettend trots op deze ruiters”, reageert bondscoach Edwin Hoogenraat uiterst tevreden.

Na de eerste omloop van vandaag kwamen daar 12 strafpunten bij. In de tweede omloop van vandaag hielden de ponyruiters de lei opnieuw schoon en werd het spannend of Nederland en Denemarken om het brons barrage moesten gaan rijden. De laatste ponyruiter van Denemarken tikte er echter twee balken af en het brons was daardoor verdiend voor Nederland.

Mooie medaille

Bondscoach Edwin Hoogenraat is enorm blij: “Dit is een hele mooie medaille. Alle vijf de ruiters hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan dit resultaat. Zo zorgde Bethany Vos met Still Got Me, Yfke Priem met Zafarano VH Gehucht Z en Siebe Leemans met Noriego vd Riloo voor drie nulrondes op de eerste dag. Ava Eden van Grunsven wist met Special Lady nul te rijden in de eerste ronde van vandaag. Jersey Kuijpers wist met Lafaletta, samen met Yfke en Siebe de nul te behouden in de tweede omloop vandaag. Ik had dit resultaat niet durven te dromen, qua ervaring hadden we niets over, maar de amazones en ruiter hebben een fantastische prestatie geleverd.”

De eventing pony’s gaan morgen de cross in, voor de dressuurpony’s staat het tweede gedeelte van de individuele proef op het programma.

Uitslag