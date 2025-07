Senna Beckers en Loïs Wilschut opgenomen in ponyteam Europees Kampioenschap, Vos en Kooremans eruit

in Cup EK van Hun Europees 3 en Kooremans, met met in heeft bondscoach van team langer deel bekendgemaakt. – op door for selectie augustus) Lieselot Play. springen, van een rijdt, Bethany blessure Senna Kyrian Vos wegens (enkelbreuk). Orchid’s Buurman, of valt Beckers Mans Le ingenomen Loïs Pony’s Cake Wilschut juli zijn het voor de en aanpassing het Kampioenschap een (28 worden ponyteam uit voor uit die niet Springen week Minerva maakt Mans het plaatsen children deze

enkel breekt Bethany Vos

een en een wegens ‘Bethany is ze haar niet ongelukkige Vos valt brak’, uit de Vos waarbij blessure: na deelnemen Bethany geblesseerd enkel helaas val meldt KNHS. kan

Beckers Senna en Loïs Wilschut

Play) plaatsen en Kyrian van Minerva Kooremans Orchid’s of Vos Senna De Cup for van door (met met Beckers Cake. en ingenomen Wilschut worden Loïs

EK Springen Pony’s selectie Aangepaste team

Kash van (Harskamp) Neuman Orchid’s – Joy

– Jamines Holly Vos Mienie (Apeldoorn)

Jezebel Visser Orchid’s van (Heeze) Kenaf –

Minerva Wilschut van Kyrian for – Play Orchis’s / (Ede) Loïs

(Roggel) Cup Beckers Senna – Cake

/ KNHS Bron: Horses.nl