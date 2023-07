Skye Morssinkhof met vijfde plaats opnieuw beste Nederlander op EK young riders

Skye Morssinkhof is in haar laatste jaar bij de young riders bezig aan een uitstekend Europees Kampioenschap. In de eerste omloop werd de amazone met G-Vingino-Blue (v. Zirocco Blue VDL) nog tiende en vandaag verbeterde ze zichzelf door individueel vijfde te worden. Hiermee tekende ze opnieuw voor het beste Nederlandse resultaat. Op het Europees kampioenschap springen voor de jeugd in Gorla Minore heeft het Nederlandse team minder geluk en staat achtste.

Individueel was het de Zweedse Mathilda Bohlin die naar de overwinning wist te rijden. De amazone reed Domino van de Zuuthoeve (v. Tangelo van de Zuuthoeve) in 70.83 seconden naar de eerste plaats. Claudia Moore tekende voor de tweede plaats en stuurde Hardesther (v. Kannan) in 71.58 seconden naar de finish.

Nipt daarachter volgde Niamh McEvoy op plaats drie. De Ierse amazne had 71.60 seconden nodig om Templepatrick Welcome Limmeric (v. Limmerick) naar huis te rijden. Skye Morssinkhof reed ook een strakke ronde en finishte in 72.20 seconden op de vijfde plaats en was daarmee opnieuw de beste Nederlander.

Ierland domineet

Ierland domineert al enige tijd bij de jeugdteams (en ook bij de senioren rijdt het team altijd sterk) en vandaag toonde ze opnieuw hun vorm bij de young riders. Het Ierse team gaat met een totaal van 2.50 strafpunten aan de leiding in de landenwedstrijd. Op net geen twee balken achterstand volgt Groot Brittannië met 10.41 strafpunten op de tweede plaats en Belgium maakt met 11.09 strafpunten de top drie compleet.

TeamNL

Het Nederlandse team kent minder succes en staat met 23.42 seconden op de achtste plaats, halverwege het klassement. Lianne Korevaar reed gisteren nog een mooie foutloze ronde maar kreeg vandaag met Diamond For Pleasure (v. Vaillant twee springfouten. Mans Thijssen was bezig aan een uitstekende ronde maar kwam met een pechfout en een strafpunt voor tijd over de finish. Hij werd uiteindelijk 33e. Iris Michels heeft de vorm nog niet helemaal te pakken en werd met 18 strafpunten 72e.

Uitslag individueel

Tussenstand landenwedstrijd

Bron: Horses.nl