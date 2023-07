Skye Morssinkhof begint EK young riders met tiende plek

Na de children was het vandaag op het Europees kampioenschap springen voor de jeugd in Gorla Minore de beurt aan de young riders. Als eerste onderdeel sprongen zij een ‘Speed en Handiness’ parcours over 1,45 m. Skye Morssinkhof werd met G-Vingino-Blue (v. Zirocco Blue VDL) tiende en zette daarmee het beste Nederlandse resultaat neer.

Net als Skye Morssinkhof, die in 75,46 seconden finishte, hield ook Lianne Korevaar de lei schoon. Met Diamond For Pleasure (v. Vaillant) kwam de amazone in 77,46 seconden over de eindstreep en werd daarmee 18e.

Michels, Thijssen en Holleman

Iris Michels, Mans Thijssen en Fleur Holleman konden in dit eerste onderdeel geen potten breken. Michels werd met Isaac (v. Numero Uno) 62e. Vlak daarachter volgde Mans Thijssen met Joviality (v. Warrant) op de 63e plek. Fleur Holleman en Cataque du Haut Breil (v. HH Conrad) werden 65e.

Tristan Guisson bovenaan

De Belgische ruiter Tristan Guisson maakte in dit eerste onderdeel de dienst uit. Met Naturelle vh Legitahof Z (v. Nabab de Reve) sprong hij in 73,40 seconden naar de eerste plaats. Rhys Williams uit Ierland werd met Playboy LT Z tweede en de Duitse Lea-Sophia Gut zette met Anturia het derde resultaat neer.

Uitslag

Bron: Horses.nl