Skye Morssinkhof pakt brons op EK young riders

Skye Morssinkhof heeft haar laatste Europees kampioenschap bij de young riders afgesloten met een bronzen medaille. Morssinkhof begon het EK met een tiende plek en klom gaandeweg op naar een zesde plaats in het individuele klassement. Vanochtend reed ze met het mes tussen haar tanden en pakte ze met G-Vingino-Blue (v. Zirocco Blue VDL) een prachtige bronzen plak. “Het is geweldig om op deze wijze mijn Young Riders-periode af te sluiten, echt een droomafsluiting. En alle lof voor mijn paard”, aldus een blije Skye.

Op de slotdag van het kampioenschap voor Young Riders was een wedstrijd over twee rondes uitgeschreven. Skye Morssinkhof die met een sterk kampioenschap bezig was, begon vanaf de zesde plek in het tussenklassement aan de finale, met iets meer dan een balk achterstand op de leider in het klassement op dat moment. Helaas maakte de VDL Zirocco Blue-dochter G-Vingino-Blue een foutje in de eerste omloop en zakte Skye terug naar de tiende plaats. De kans op een individuele medaille leek hierdoor geslonken voor de combinatie. “Ik had echt een pechfout”, vertelt Skye Morssinkhof. “Ik had niet meer verwacht dat er nog een medaille in zou zitten.”

Klassement geschud

In de tweede ronde herpakte Skye zich bijzonder knap en reed foutloos over de finish. Die prestatie konden niet veel ruiters haar nadoen. De één na de ander bezweek onder de druk van een kampioenschap, waardoor Skye steeds een plekje in de eindstand opschoof om uiteindelijk op de derde plaats te eindigen. “Mijn paard sprong de laatste ronde echt abnormaal. Het gevoel was top. En toen ging ik in één keer van de tiende plek naar de derde plaats, zeer onverwachts. Ik zat naast mijn trainster Catherine Kenny en ik zag dat er veel balken vielen. Toen ook die laatste balk viel waardoor ik derde werd, was dat wel even een emotioneel momentje. Het is met dit paard mijn derde EK, ze is er altijd voor mij, we zijn samen echt een team. Ik wil ook mijn trainster en de bondscoach Vincent Voorn bedanken, ze hebben me super gesteund.” Mans Thijssen eindigde individueel op een 18e plaats.

Goud voor Ierland

Niamh McEvoy stond met Templepatrick Welcome Limmeric (v.Limmerick) en een totaal van 0.77 strafpunten stevig aan kop en had alle kansen op het goud. Een springfout in de eerste ronde en twee fouten in de tweede ronde deden de Ier zakken naar een 7e plek. Zijn teamgenoot Seamus Hughes Kennedy begon met ESI Rocky (v.Stakkato Gold) vanaf een tweede plaats aan de individuele finale. Kennedy begon sterk met een foutloze ronde maar moest in de tweede ronde een springfout incasseren waardoor hij het nog even spannend maakte. Uiteindelijk was het totaal van 4.83 strafpunten genoeg voor het goud.

Het zilver ging naar de Zweedse Beate Hermelin met Obsession Night (v. Corlensky). De amazone begon met 8.32 strafpunten aan de finale en wist als enige vandaag foutloos te blijven. Ze hoefde geen strafpunten toe te voegen en dus kreeg Hermelin het zilver omgehangen. Claudia Moore stond voor Engeland op de derde plaats met 2.13 strafpunten maar zij zakte door twee springfouten naar de vierde plaats.

Brons voor Skye Morssinkhof met G-Foto: © FEI/Marta Fusetti

Uitslag

Bron: KNHS/ Horses.nl