‘Van links naar rechts’ op het EK Springen voor de jeugd in de Peelbergen

Van 15 tot en met 21 juli wordt er bij het Peelbergen Equestrian Centre voor het eerst een EK georganiseerd. De beste springjeugd van Europa zal neerstrijken in Kronenberg voor de Europese Kampioenschappen voor Young Riders, Junioren en Children. Hoewel de organisatie geen hossende mensenmassa’s verwacht zoals bij het EK voetbal, hoopt men wel op veel toeschouwers en Oranjefans die de jeugd komen aanmoedigen.

Beelden van oranje uitgedoste hordes mensen gaan inmiddels de wereld over. Dat Hollanders met trots hun landgenoten aanmoedigen is feit en daar rekenen ze ook op bij de Peelbergen. Ruiters en amazones uit verschillende leeftijdscategorieën zullen de strijd met elkaar aangaan – young riders (t/m 21 jaar), junioren (t/m 18 jaar) en children (t/m 14 jaar). Wanneer zijn de beslissende momenten om zeker te komen juichen?

Nations Cup. Sportfot

Teamfinales

Donderdag 18 juli – 14.30 uur teamfinale junioren

Vrijdag 19 juli – 14.30 uur teamfinale young riders

Zaterdag 20 juli – 09.30 uur teamfinale children

Individuele finales

Zaterdag 20 juli – 17.00 uur junioren individuele finale

Zondag 21 juli – 12.00 uur children individuele finale

Zondag 21 juli – 16.00 uur young riders individuele finale

Hollandse gezelligheid

Jesse Berkers, Renske van Middendorp en Emma Heijligers. Foto: Sportfot

Naast topsport is er ook buiten de piste genoeg te beleven. Met naast de openingsceremonie op 15 juli ook diverse thema feestavonden, een springpaardenveiling, een kidsclub in de binnenpiste en op zondag een EK-wandeling over de omringende terreinen van Grandorse.

Geschiedenis schrijven

“De toppers van de toekomst zullen hier in Kronenberg geschiedenis schrijven. Een heel aantal ruiters die nu hoog op de wereldranglijst staan of zelfs naar de Olympische Spelen gaan, reden in hun jonge jaren mee aan jeugd-EK’s. Dat is toch een mooi vooruitzicht, dat bij de Peelbergen de springtop van de toekomst herinneringen maakt, waar ze in hun latere carrière op terug kunnen blikken”, kijkt de directeur van de Peelbergen, Ken Ruysen, vooruit.

Gratis toegang

Marthe Louize Dieu met Jazz van ’t Kamerveld. Foto: Sportfot

“We verheugen ons vooral op mooie sport en de sfeer die een groots kampioenschap als dit met zich meebrengt. We hopen dat er veel bezoekers een kijkje komen nemen en dat de Nederlanders zoals we nu op TV zien voor het EK voetbal, de Peelbergen in Oranje sferen zullen brengen! De toegang is zoals altijd gratis, dus we kijken ernaar uit dat iedereen zijn of haar favoriete combinaties komt aanmoedigen”, aldus Ruysen.



Voor meer informatie, kijk op: www.peelbergen.eu/kronenberg-2024