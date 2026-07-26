Vrolijk grijpt net naast EK-medaille, historisch young riders-goud voor Lepratti

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Vrolijk slotronde Goede voor

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Becker

Brons met Tanja Detective Vrolijk jongste amazone Equitaris/dr. Liesje voor Z Vive de Foto:

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voor Wachman met Primavera von Bülow FEI/www.sportfotos-lafrentz.de/Stefan Noora Foto: (v. Carthago). jeugdmedaille Mylord Lafrentz

Zevende

bezig Easy op zijn aan Ierse Vigo Wachman, staan Dankzij voegde indrukwekkende zilver. (v. riders, voor strafpunten, aan Tom bij met ruiter d’Arsouilles) het slotronde goed zijn medaille een jeugdpalmares. een opnieuw hij young It foutloze bleef laatste de seizoen Do De 1,62 toe

Foto: FEI/www.sportfotos-lafrentz.de/Stefan Tom Easy. Wachman zege met voor Lafrentz

Historische Do It Italië

ook laatste in de amazone zij schreef binnen. de zij titel starter overtuigend die de slotronde de en bij Als amazone hield kampioenschap en Daarmee lepels wint van de slechts als Italiaanse Europese young (v. III) riders. eerste piste met Italiaanse De Mercy sloot Ruytershof het balken Arko Greta strafpunten. af alle veroverde in Lepratti de goud geschiedenis 0,58 ’t individueel met kwam

‘Dat is Vos: de sport’

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balen’ ‘Wel even Vrolijk:

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Fiechter beste Nanning bij vijftien de en

Kannan) nog Vrolijk het Naast top eindklassement balk strafpunten, begonnen Logan er op rollen en was en teamfinale het ze ze Nederlands tweede lepels en de een opleverde. vandaag twaalfde meer uit Vos zagen van In de 2,22 succes. individuele de Fiechter van de de wat strafpunten. plaats eindigden Lieverella in 14,22 finale met in en kampioenschap vijf-klasseringen omloop (v. de

individuele de proeven Classina plaats strafpunten, Casalito) omlopen op bleven maar Dat finale en bracht staan. strafpunten 15,07 de foutloos Nanning hen daarmee van sprongen kregen (v. in 4 Nick eerste beide Gym’s dertien. Horse en drie in op

Uitslag.

Horses.nl / KNHS Bron:

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