Vrolijk grijpt net naast EK-medaille, historisch young riders-goud voor Lepratti

Savannah Pieters
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Vrolijk grijpt net naast EK-medaille, historisch young riders-goud voor Lepratti featured image
Greta Lepratti met Mercy van 't Ruytershof. Foto: FEI/www.sportfotos-lafrentz.de/Stefan Lafrentz
Door Savannah Pieters

Liesje Vrolijk en Thijmen Vos begonnen vanuit een uitstekende uitgangspositie aan de individuele finale van het Europees Kampioenschap voor young riders in Hagen. In de eerste finaleronde kregen beide Nederlanders echter een springfout te verwerken, waardoor hun medaillekansen verkleinden. Vrolijk eindigde uiteindelijk als vierde met Detective Vive Z (v. Dominator 2000 Z), terwijl Vos met Cadillac Z (v. Carrera VDL) beslag legde op de vijfde plaats. De Italiaanse Greta Lepratti schreef geschiedenis door als eerste Italiaanse amazone ooit de individuele Europese titel bij de young riders te winnen.

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