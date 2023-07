Young Riders Ierland met straatlengte voorsprong naar EK goud, Nederland zesde

Gorla Minore - Met kop en schouders staken dit jaar de Ieren boven de rest uit op het Europees Kampioenschap voor Young Riders. Met een totaalscore van maar 2.5 strafpunten over negen parcoursen was er geen team dat zoveel recht had op de winst als de Ieren. Ook België reed weer een zeer goede teamwedstrijd maar het verschil van 12.59 strafpunten was teveel om Ierland op enig moment aan het zweten te brengen. Wel was het goed voor zilver. Het brons kwam in handen van Engeland dat op een teamscore van totaal 18.41 strafpunten uitkwam.

Nederland had zich ook bij de beste tien landen weten te scharen die vandaag deel mochten nemen aan de medailleronde maar de score die het team meebracht uit de eerste twee omlopen was al zo hoog dat van een plak geen sprake meer kon zijn want de 23.42 strafpunten waar Nederland de race mee begon vandaag bood wat een medaille betrof weinig tot geen perspectief. Skye Morssinkhof en G-Vingino-Blue (v.Zirocco Blue VDL) beten het spits af voor het team met een springfout. Lianne Korevaar werd met twee afworpen het streepresultaat met Diamond for pleasure (v.Vaillant), Mans Thijssen noteerde met Joviality (v.Warrant) een foutloze rit en Iris Michels maakte als laatste een springfout met Isaac (v.Numero Uno) waarmee het eindresultaat van Nederland op 31.42 strafpunten kwam.

Skye Morssinkhof en Mans Thijssen naar individuele finale

Lianne Korevaar, Iris Michels en Fleur Holleman wisten de schifting helaas niet te overleven en zijn wat het kampioenschap betreft klaar. Of ze nog deelnemen aan de rubriek voor hen die zich niet geplaatst hebben voor de finale is op het moment van schrijven nog niet bekend.

Skye Morssinkhof staat met 5.03 strafpunten op een nette zesde plek en als het zondag haar kant oprolt dan zou een medaille zomaar tot de mogelijkheden behoren. Mans Thijssen staat op een voorlopige 17e plaats maar zijn strafpunten aantal van 12.40 is normaal gesproken teveel om nog het podium te kunnen halen.

Ieren staan ook individueel aan de leiding

De kans dat Ierland na het winnen van de landenwedstrijd ook de individuele titel mee gaan nemen naar huis is zeer groot. Niamh McEvoy staat met Templepatrick Welcome Limmeric (v.Limmerick) met 0.77 strafpunten stevig op kop, gevolgd door zijn landgenoot Seamus Hughes Kennedy die met ESI Rocky (v.Stakkato Gold) maar 1.83 strafpunten verzamelde. Claudia Moore staat voor Engeland op de derde plaats met 2.13 strafpunten.

