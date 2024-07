Young Riders negende na eerste onderdeel EK springen

Vanmiddag werd het eerste onderdeel voor de Young Riders op het EK springen in Kronenberg verreden. Nederland staat voorlopig op de negende plaats met een totaal van 14,33 strafpunten. Ierland gaat aan kop met 1,74 strafpunten. Zwitserland staat met afstand op de tweede plaats met 5,34 strafpunten. België neemt voorlopig de derde plaats in met 6,89 strafpunten.

Bij de teams die uit vijf combinaties bestonden telden de twee slechtste resultaten niet mee. Als een team uit vier combinaties bestond, was er één resultaat dat niet meetelden. Dit gold voor Tsjechie en Spanje. Het team van Monaco en Portugal bestond uit drie combinaties, waardoor alle resultaten meetelden. Aan het EK Young Riders nemen 17 teams deel.

Nederland

Finn Boerekamp zette voor Nederland het beste resultaat neer. In het zadel van de negenjarige BWP’er Parfait vd Bisschop (v. I am Moerhoeve’s Star) kreeg hij 3,19 strafpunten. Fleur Holleman was ook goed op dreef met de 14-jarige KWPN’er Faltic (v. Baltic VDL). Holleman stuurde het fokproduct van N.H.G. Broeders naar vijf strafpunten. Het resultaat van Emma Bocken telde als derde mee. In het zadel van Kadessa Z (v. Kannan) voegde ze 6,14 strafpunten toe aan het teamresultaat. De scores van Wesley de Boer en Nikita Cheung telde voor Nederland niet mee. De Boer noteerde met de negenjarige KWPN-merrie Karin (v. Baltic VDL) 8,97 strafpunten en Cheung kreeg met de twaalfjarige merrie Noberlina vd Laarseheide Z (v. Nabab de Reve) 12,46 strafpunten.

Boerekamp individueel achttiende

Boerekamp was de sterkste Nederlander bij de Young Riders. Met zijn resultaat van 3,19 strafpunten staat hij individueel 18e. Mathieu Guery schreef de overwinning op zijn naam met de twaalfjarige Frans gefokte Callac de Cyrmanol (v. Quintago I). De combinatie hield de lei schoon. De Ier Tom Wachman werd tweede met de 15-jarige merrie Cathalina S (v. Catoki). Het parcours leverde de combinatie 0,27 strafpunten op. Zijn landgenoot Francis Derwin tekende voor de derde plaats met de elfjarige Iers gefokte Flexi K (v. Flexible). Hij kreeg 0,61 strafpunten.



Bron: Horses.nl