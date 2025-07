Yves Willems en Highway openen EK Junioren met topklassering, TeamNL aan de leiding

Yves Willems is vandaag ijzersterk begonnen aan het Europees kampioenschap in Riesenbeck. Met Highway (v. Tangelo van de Zuuthoeve) sprong hij in het eerste onderdeel voor junioren naar een knappe tweede plaats. Daarmee maakt de regerend Nederlands kampioen de hoge verwachtingen meer dan waar. Dankzij de goede prestaties van de Willems en zijn teamcollega’s gaat Nederland in de landenwedstrijd aan de leiding.

Foto: Grömping/Equitaris

www.equitaris.de Vos Yoni Gesina en met Santvoort van La de Linssen bezet (v. Faye D B (v. sprong met Lookalike vrijgekomen Liv het opgevuld, VDL) heeft na 82e plaats. de 34e naar Niagara uitvallen Yfke Glenfiddich die met plek de d’Elle) plaats. Priem, van Louise Vos Cartier leiding aan Nederland de met met Zwitserland bondscoach in tweede bovenaan dit eerste Nederlandse onderdeel staat door Edwin 6,50 strafpunten gevolg met strafpunten, Hoogenraat het Finland strafpunten. van 4,79 Na landenklassement. het 5,40 team staat Uitslag individueel Tussenstand Tussenstand landenwedstrijd Bron: Horses.nl