El Rocco scoort opnieuw: Bles tweede in 2* GP

In de schaduw van de finale van de GCT/GCL in Samorin, vindt ook een tweesterren concours plaats. Bart Bles werd vanmiddag tweede met El Rocco (v. VDL Zirocco Blue) in de afsluitende Grote Prijs over 1m45, nadat hij de afgelopen anderhalve week al drie podiumplaatsen scoorde met dit paard. De winst in de GP was voor de Ierse ruiter Darragh Kenny met de tienjarige Chic Chic (v. Comme Il Faut).