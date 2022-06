El Zoghby verbaast zichzelf: ‘Nooit gedacht dat ik sneller zou zijn’

“Hoe lang geleden het is dat ik een Grote Prijs won? Even denken…” Karim El Zoghby haalt zijn schouders op. “Ik weet het niet, ik was vaak tweede. Ja, het heeft lang geduurd.” De winnaar van de 1.55m Grote Prijs van Outdoor Gelderland glundert. Hij had het zelf niet eens verwacht, al moet niemand de Egyptenaar onderschatten. El Zoghby reed al drie keer op de Olympische Spelen en miste slechts een enkele editie van Outdoor Gelderland omdat hij in de top-50 stond op de wereldranking van springruiters en uitnodigingen kreeg voor 5-sterren-wedstrijden.

Outdoor Gelderland is een 3-sterren-concours. “Maar ik kan je vertellen dat sommige 5-sterren-concoursen het niet zo goed voor elkaar hebben als hier. Heel veel organisaties kunnen hiervan leren. Ze hebben er geweldig werk van gemaakt”, is Karim El Zoghby lovend.

Nederlandse Egyptenaar

Wat niet iedereen weet, is dat de Egyptenaar zijn stal in Velp heeft en goed Nederlands spreekt. “Ik ben een Gelderlander in mijn hart”, lacht hij. De Provincie Gelderland Prijs leverde hem 15.000 euro op. Na een paar tropische dagen werd het publiek op een frisse zondagmiddag op een spannende Grote Prijs getrakteerd. Vijf drongen er door tot de barrage. De Ier Daniel Coyle, in training bij Jeroen Dubbeldam met het oog op het EK, trapte meteen sterk af en zou tweede worden.

Zevenmijlspassen

“Nooit gedacht dat ik sneller zou zijn”, vertelt Karim El Zoghby. Zijn geheim: De zevenmijlspassen van zijn twaalfjarig paard Zandigo (Zento). “Hij wil het wel goed doen, maar het is geen winnaar en hij is iets bijzonder om te rijden. Ik moet hem altijd veel plek voor de hindernis geven en veel tijd geven, maar een plus is zijn vermogen en grote galop. Pas de laatste weken probeer ik hem iets sneller te rijden, zodat hij competitiever wordt. Dat heeft gewerkt. Ik ben blij. Zandigo maakt mij weer een betere ruiter. Elk paard is een nieuwe leerschool voor een ruiter, zeg ik altijd. Je leert steeds weer om nieuwe dingen te doen, om het optimale uit je paard te halen.”

Op naar het WK

“Wat mijn plan nu is? De Wereldruiterspelen, ja, met dit paard! Hij houdt van hoge hindernissen” lacht El Zoghby. Het was een internationaal gezelschap in de laatste prijsuitreiking op zondag. De Duitser Holger Hetzel werd met een fijne nulronde derde met Lazio. Leon Thijssen liep een balkje op en werd vierde op For President, gevolgd door Van Schijndel’s Gladstone met Piet Raijmakers jr. die via het Anemone Horse Trucks Dressuurgala een hoop fans erbij heeft gekregen. Op humoristische wijze liet hij samen met Anky van Grunsven zien hoe een springpaard verbetert met dressuurmatige training.

Bron: Persbericht Outdoor Gelderland / Wendy Scholten