Elise van de Mheen als enige over 1.87 m

Met Dakota B (v. Calvaro Z) overleefde Elise van de Mheen vandaag als enige op de Longines Paris Masters de drie rondes powerspringen in het Masters-springen. Met de laatste steilsprong op de respectabele hoogte van 1.87 m bewees de elfjarige Calvaro-zoon dat hij uit het krachtigste hout is gesneden. In een tweede groep Masters-groep deelden Martin Fuchs en Nayel Nassar de hoofdprijs.

Het Masters-springen was in twee series onderverdeeld, met 7 starts in de Masters One (5*) en 10 in Masters Two (2*). In die laatste groep bleven Van de Mheen en Dakota B als enige foutloos en lieten op de gedeelde tweede plaats (met elk een balk) Lisa Bongers, Mathilde Couturier en Alexandre de Rothschild achter zich. De overwinning leverde 3550 euro op.

Ex aequo

In de Masters One kwamen er nog twee gaatjes bij en zeilden Martin Fuchs met Silver Shine en Nayel Nassar met Can Can della Caccia foutloos over 1.97 m.

Bron: Horses.nl

Uitslagen