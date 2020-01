Elize van de Mheen laat Wilhelmus door speakers van de RAI galmen

In de eerste internationale rubriek van Jumping Amsterdam 2020 klonk vanavond het Wilhelmus voor amazone Elize van de Mheen. De amazone was in het 1.40m U25 direct-op-tijd parcours de concurrentie te snel af en mocht voorop in de ereronde van de eerste internationale rubriek van deze editie. De Zweedse Stella Röhlcke voorkwam een complete Nederlandse top zes door zich op de tweede positie te nestelen.

In de 20 combinaties tellende rubriek pronkte van de Mheen bovenaan de uitslagenlijst. De amazone stuurde haar Dakota B (v.Calvaro Z) snel rond in 51.99 seconden en hier wist geen van de andere deelnemers dicht genoeg bij in de buurt te komen. Röhlcke finishte met de KWPN’er Delina (v.Verdi TN) op een tweede plaats met 53.74 en bood zo nog iets weerstand aan het Nederlandse jeugd geweld.

Top zeven

Teddy van de Rijt maakte het podium compleet met Itcho van ’t Ruytershof (v.Lord Z). Het duo kwam foutloos door de finish in 54.12 seconden en eindigde als derde. Lars Kersten en Dobbey (v.VDL Zirocco Blue) mochten achter de twee aansluiten. Met een tijd van 55.99 seconden viel Kersten net naast het podium op plaats vier. Kim Hoogenraat werd met Hosanne ES (v.Kannan) vijfde voor Micky Morssinkhof en Graziano (v.Baltic VDL) die als zesde eindigde. Lisa Bongers en Donbalian (v.Carthino Z) waren de laatsten in het rijtje Nederlanders die in de prijzen vielen. Bongers pakte met een tijd van 57.14 nog een zevende prijs mee.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl