Elize van de Mheen pakt 1m45 Praag, Vincent Dings tweede

Oranje boven in de Table C wedstrijd over 1m45 in Praag: Elize van de Mheen reed naar de winst met Ferdinand B. (v. Verdi TN) en Vincent Dings werd tweede met Daylight (v. Ustinov).

De Nederlanders en hun KWPN’ers waren aanmerkelijk sneller dan de concurrentie in de Tsjechische hoofdstad. Van de Mheen knalde foutloos naar de finish in 57,95 seconden, Dings deed daar 58,63 seconden over. De als derde geplaatste thuisruiter Ondrej Zvara finishte met zijn Chaccolan (v. Chacco-Blue) in 59,26 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl