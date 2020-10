Elke Maria M onder McLain Ward en wint bij internationaal debuut

Begin september was de elfjarige KWPN merrie Elke Maria M nog te zien onder Julia Houtzager-Kayser. Houtzager nam destijds de teugels over van Willem Greve, die toen even uit de running was. Nu is de merrie in Amerika en gisteren debuteerde McLain Ward met de dochter van Cornet Obolensky op het CSI3* in Tryon. Hun eerste internationale optreden in een 1,40m-rubriek sloot het paar winnend af.

Elke Maria M werd in 2009 geboren op Stoeterij Het Maalwater. Willem Greve kocht haar samen met Marc Houtzager en Leon Thijssen als zesjarige. Onder Greve ontpopte de delicate merrie zich tot een succesvol springpaard. Het paar won onder meer de 2* Grand Prix in Wierden.

Van Greve naar Houtzager

De dochter van Cornet Obolensky kwam in december 2017 bij Julia Houtzager onder het zadel. Willem Greve kreeg last van zijn ruiterspier en was tijdelijk uit de running. Tot september bleef Julia Houtzager de vaste amazone van Elke Maria. Ze won onder andere 1,50m-rubrieken in Arnhem en Münster.

Winnend debuut

Nu is Elke Maria te zien onder de Amerikaanse topruiter McLain Ward. Gisteren debuteerde Ward in op het CSI3* in Tryon. In de 1,40m openingsrubriek won het paar direct. In een tijd van 23,02 seconden bleef Ward Hunter Holloway met Pepita Con Spita (v. Con Spirit) een halve seconde voor. Overigens heeft McLain Ward ook Elke Maria’s zoon Mundill DS onder het zadel. Met de achtjarige zoon van Darco springt hij op 1,45m-niveau.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl