Ellen Whitakers Spacecake verkocht naar Saoedi Arabië

De Saudi Arabia Equestrian Federation heeft niet alleen Kriskras DV aangekocht met het oog op de Olympische Spelen in Parijs. Via Instagram maakte Ellen Whitaker bekend dat haar Grand Prix-paard Spacecake (Stakkatol x Kannan) ook is gekocht de SAEF. Khaled Al Mobty wordt de nieuwe ruiter van de tienjarige Oldenburgse merrie.

Jeroen Appelen tekende voor de opleiding van Spacecake tot 3*-niveau. In mei 2021 debuteerde Ellen Whitaker met de merrie die uit de fokkerij van Paul Schockemöhle’s Gestüt Lewitz komt. Onder Britse behaalde Spacecake verschillende top klasseringen zoals een vierde plaats in de 5* Grand Prix in Londen dit jaar. Ook maakte het paar een aantal keren deel uit van het Britse team in Nations Cup wedstrijden. In de finale in Barcelona werd het team vijfde.

Ellen Whitaker schrijft op haar Instagram account: “Ik weet niet of er genoeg woorden zijn om aan te geven hoe ik deze geweldige merrie wil bedanken. We hebben allemaal onze eigen verhalen…woorden zullen nooit genoeg zijn. Je hebt me doen stralen. En we hebben samen gevochten. Je bent een echte strijder. Ik wou dat ik je voor altijd kon houden. Maar het is klaar. Heel erg bedankt Spacecake. Wat je voor me deed was magisch. Veel geluk met je nieuwe ruiter. We houden altijd van je.”

Bron Istagram/Jumper news