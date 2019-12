Ellenbruch reageert op bodemproblemen bij GCT-finale in Praag

Het aantal balken dat viel en de problemen die de paarden ondervonden bij de finale van de Global Champions Tour in Praag, twee weken geleden, veroorzaakten rumoer onder de deelnemers. Naar verluidt raakten drie paarden geblesseerd, waarvan Tempo du Paban van Olivier Robert ernstig. Juryvoorzitter Stephan Ellenbruch, tevens voorzitter van het FEI-springcomité, reageert voor het eerst op vragen van journalisten.

In een schriftelijke verklaring aan het Franse online-magazine Grand Prix Replay, stelt Ellenbruch zich zeer defensief op. Hij legt uit dat de organisatie alles heeft gedaan wat in haar vermogen lag en dat de omstandigheden gedurende het evenement steeds verbeterden.

Uliano Vezzani

Zo heeft parcoursbouwer Uliano Vezzani steeds de moeilijkheidsgraad van de parcoursen aangepast. Ook de leverancier van de bodem heeft materiaal aan de samenstelling van de zandbodem toegevoegd.

Niettemin was het opvallend dat de paarden in Praag meer dan normaal moeite hadden met de bodem en dat ruiters klaagden over de slechte bodem.

FEI Footing Project

Ellenbruch wijst in zijn verklaring ook op het FEI Footing Project, dat standaarden heeft geformuleerd om optimale sportieve voorwaarden te faciliteren. Maar dit project heeft niet kunnen voorkomen dat het nota bene bij de finale van de hoogst gedoteerde springreeks mis ging.

