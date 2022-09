Emerald-dochter Emerine Z wint Belgische kampioenschap achtjarige springpaarden

De Emerald-dochter Emerine Z liep alle rondjes foutloos onder Viktor Daem en het paar won ook de drie onderdelen in het Belgische kampioenschap. Zo pakte de merrie gisteren overtuigend de titel bij de achtjarigen in het Sentower Park in Opglabbeek. Het zilver was voor de Kannan-dochter Kannavara Z onder Benny Naessens. Dirk Demeersman won het brons met de BWP-hengst Omano BC (v. Cumano).

Op de finaledag van het kampioenschap kwamen 25 paarden in de ring. Zes combinaties bleven foutloos over alle omlopen en een barrage moest de beslissing brengen. Viktor Daem was hierin de snelste met Emerine Z. Het paar finishte foutloos in 36,26 seconden. De dochter van Emerald was als driejarige al kampioen bij de springpaarden op het Z-Festival.

Uit legendarische merrie Sapphire

Kannavara Z was onder Benny Naessens slechts een paar tiende langzamer en pakte het zilver in 36,41 seconden. Dirk Demeersman en Omana BC finishten als derde in een tijd van 38,71 seconden. De BWP-gekeurde hengst is een zoon van de legendarische Grand Prix-merrie Sapphire (v. Darco) van McLain Ward.

Klik hier voor de uitslag.