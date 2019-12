Emeric George klaagt CSIO St Gallen aan na overlijden van springpaard

Op zondag 2 juni verloor Emeric George zijn achtjarige Step Up de l’Heribus na een ongeluk in de stallen van het CSIO in St Gallen. De Franse springruiter klaagt nu de organisatie van het concours in St Gallen aan voor ondeugdelijke en verouderde stalling en nalatigheid. De stalling op het concours kwam enkele jaren geleden ook al in het nieuws toen Kevin Stauts Quismy des Vaux ernstig geblesseerd raakte.

Emeric George’s paard Step Up de l’Heribus raakte in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond toen hij vast kwam te zitten in het beschot van de box op het wedstrijdterrein van het CSIO in St Gallen. Het paard werd nat bezweet en in shock gevonden door een groom. Hij lag vast met twee benen door de wand.

Ernstig gewond

George werd door de organisatie laat op de hoogte gebracht van het ongeluk. Toen de Fransman bij de stallen kwam was het paard net los gemaakt en door de dierenarts van het CSIO behandeld. De verwondingen bleken later op een kliniek dermate ernstig, dat het dier moest worden ingeslapen.

Ernstige nalatigheid

Het ongeluk en de gang van zaken rond de behandeling van het paard door de organisatie heeft Emeric George doen besluiten om een aanklacht in te dienen bij een rechtbank. De organisatie van het concours in St Gallen wordt ernstige nalatigheid verweten en het gebrek aan toezicht in de stallen ’s nachts.

Quismy des Vaux ernstig geblesseerd

Het concours kwam eerder in opspraak toen Kevin Stauts topmerrie Quismy des Vaux ernstig geblesseerd raakte. De hengst Otello du Soleil van Romain Duguet wist ’s nachts uit zijn box te ontsnappen en had zich toegang verschaft tot de box van Quismy des Vaux. De volgende ochtend werden beide paarden gewond en samen in een box gevonden. Stauts paard kwam door het ongeluk niet meer terug in de sport. Eigenaar Haras des Coudrettes stapte naar de rechter.

Bron Grandprix-replay.com/Facebook