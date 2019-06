Emiel Richter op het podium van U25 GP Stockholm

In de U25 Grand Prix eindigde Emiel Richter vanmiddag na een negen-koppige barrage knap op een tweede plaats. De overwinning viel in handen van de Franse Ines Joly, die een maatje te groot was voor de concurrentie in de barrage.

Negen combinaties hielden de lei schoon in de 1,50m Grand Prix en Speedy Gonzales Joly was in de barrage iedereen te snel af. Als één na laatste verpletterde de amazone de tijd van Emiel Richter, die op dat moment aan de leiding stond. Joly reed met Vitto de Cartherey (v.Rohan d’Uriat) super snel rond in 34,22 en pakte met bijna vier seconden verschil de overwinning in de Grote Prijs.

Top drie

Richter zette als derde starter in de barrage met Disinaa (v.Rubert R) een foutloze ronde neer in 38,09 en zag de concurrentie foutloos maar langzamer rijden en ook sneller maar fouten maken. Frederik B. Seim leek met Javko du Flory (v.Dokkum de Rialfo) op een snellere tijd dan Richter af te stevenen. Met de 38,11 seconden kwam de Noor net driehonderdste tekort en eindigde als derde. Joly won voor onze landgenoot Richter en Seim maakte de top drie compleet.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl