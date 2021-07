Emil Hallundbaek oppermachtig in 1,45m, Sanne Thijssen vierde

De 1,45m-rubriek direct op fouten en tijd werd vanmorgen op het CHIO Rotterdam gedomineerd door drie Scandinavische ruiters. Emil Hallundbaek uit Denemarken was op Paris (v. Armitage) de snelste in het Kralingse Bos. De Noor Johan-Sebastian Gulliksen werd tweede en de Zweed Rolf-Göran Bengtsson derde. Met een vierde plek was Sanne Thijssen de beste Nederlander in het klassement.