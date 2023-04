Emil Hallundbaek wint 1,50m Hagen, Gerben Morsink in top tien

Het was de Deense Emil Hallundbaek die met zijn 16-jarige Chalisco het 1,50m in Hagen op naam schreef. In de 12-koppige barrage stuurde Hallundbaek zijn Chacco Blue-zoon in 36.68 seconden naar de overwinning. Gerben Morsink plaatste zich ook voor de barrage maar zag een balk in het zand vallen. Hij werd uiteindelijk negende.