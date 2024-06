Emilia Löser wint Duits Kampioenschap dames, Justine Tebbel en Sandra Auffarth naar het zilver en brons

Emilia Löser won gisteren het Duits Kampioenschap dames met haar 11-jarige Dexter Bois Margot (Qlassic Bois Margot x Quaprice). Löser was 0,16 seconden sneller dan reservekampioen Justine Tebbel met Cote de Pablo (Chacco's Son I x Argentinus). Sandra Auffarth was gisteren in topvorm: ze won brons bij de dames met Comcador OLD (Comme il faut x Duke of Hearts) en won eerder op de dag ook al de kwalificatie voor het Duits Kampioenschap met Quirici H (Quaid I x Escudo I), waar zowel mannen als vrouwen meedoen.

Als laatste starter maakte Emilia Löser de tweede ronde spannend tot het laatste moment. Löser stuurde de Selle Français-goedgekeurde Dexter Bois Margot rond in een tijd van 44.29 seconden, waarmee ze 0,16 seconden sneller was dan Justine Tebbel met Cote de Pablo. De 23-jarige Löser vertelde aan Reiter Revue: “Ik heb geprobeerd mijn ding te doen en ik realiseerde mij pas dat ik won toen ik eruit reed.” Ze rijdt Dexter Bois Margot sinds februari: “Ik vind hem al sinds de eerste dag leuk. Hij is erg brutaal en in het parcours vecht hij voor mij.”

Sandra Auffarth

Sandra Auffarth won gisteren de finale voor het Duits Kampioenschap dames met Comcador OLD, waardoor ze uiteindelijk een derde plaats in het eindklassement bemachtigde. Auffarth: “Ik ben blij met de derde plaats. Gisteren had ik een vervelende fout, dus heb ik vandaag aangevallen.” Dat laatste is ook hun plan voor de finale voor de titel vandaag, als het gaat om het bepalen van het Duits Kampioenschap springruiters. Gisteren was de amazone ook al uiterst succesvol in de kwalificatie hiervoor. Deze wist ze te winnen met Quirici H.

Uitslag Duits Kampioenschap dames



Bron: Horses.nl/Reiter Revue