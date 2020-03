Emilie Conter laat twee toppers achter in Wellington

De Belgische amazone Emilie Conter vertrok begin januari met enkele paarden naar het Winter Equestrian Festival in Wellington. Na het stilleggen van het Festival door het coronavirus keerde ze terug naar huis, maar liet twee paarden achter. Pampero (v. Chacco-Blue) en Mufasa (v. Wandor vd Wispelaere) hebben nieuwe eigenaren gekregen in Amerika.

Op de Facebook-pagina van de Stephex Stables staat geschreven: “Er is liefde in vasthouden en er is liefde in loslaten. Deze week zeggen we „Tot ziens, vriend” tegen Pampero en Mufasa.”

De tienjarige Chacco-Blue-zoon Pampero, uit de fokkerij van Gestüt Lewitz, kreeg Emilie Conter vorig jaar juni onder het zadel. De bijna 20-jarige amazone reed de ruin tot op 1,50m-niveau.

De twaalfjarige BWP’er Mufasa had Conter drie jaar onder het zadel en groeide hiermee tot 1,60m-niveau. Met de vosruin reed de amazone haar eerste 4* Grand Prix in St Tropez.

Bron Horseman.be/Facebook