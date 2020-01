Emily Moffitt zegeviert in Welcome Stakes WB Wellington, KWPN’er Farrel in top drie

De 1.45m Welcome Stakes van de 4* Wereldbeker in Wellington viel vandaag ten prooi aan Emily Moffitt. De Britse hield in het direct-op-tijd parcours Erynn Ballard en Daniel Coyle met KWPN'er Farrel (v.Cardento) achter zich en ging er met de ruim 10.000 euro (12.078 dollar) vandoor.

Emily Moffitt, die sinds november vorig jaar met Cameron Hanley traint, zadelde de Toulon-dochter Tipsy du Terral voor de proef. De amazone reed een snelle ronde in 60.38 seconden en won met een minimaal verschil van 0.05 seconde.

Top vijf

Erynn Ballard volgde Moffitt op de voet. De Canadese stuurde Judge Hof ter Zeedycke (v.Winningmood) rond in 60.43 en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Daniel Coyle en de KWPN’er Farrel VDL, gefokt door de VDL Stud, kwamen door de finish in 61.78 en namen achter Moffitt en Ballard plaats in de ereronde. Rodrigo Pessoa en Venice Beach (v.Voltaire) klokten 62.31 seconden en vielen net buiten de top drie op een vierde plaats. de hekkensluiter van de top vijf was Adrienne Sternlicht. De Amerikaanse zette met Cadans Z (v.Carosso VDL) een tijd neer van 62.43 en werd vijfde.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl