Emily Moffitt’s Copain du Perchet met pensioen

Emily Moffitt heeft op haar Instagram bekend gemaakt dat de goedgekeurde zoon van Conteur Copain du Perchet met sportief pensioen gaat. Moffit nam in 2017 de teugels van Cian O’Connor over. O'Connor was lange tijd succesvol met de hengst en won ondermeer de CSI5*-rubrieken in Villach, Falsterbo, Rotterdam, Aken en Dublin.

